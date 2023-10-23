Принцесса Евгения призналась, чего боится, публикуя свои снимки в Instagram

Принцесса Йоркская Евгения рассказала в подкасте о том, чего боится, когда публикует фотографии в своем блоге в Instagram.

33-летняя мать двоих детей, в отличие от ее старшей сестры - принцессы Беатрис, ведет публичную страницу в Instagram, хотя и испытывает много стресса от этого.

Принцесса Евгения с сестрой Беатрис / Фото: Associated Press

Недавно в своем новом подкасте "Время вопросов о белом вине" Евгения рассказала о давлении, которое она испытывает, ведя собственный блог, пишет Daily Mail.

Оказывается, Евгению сильно пугают люди, которые могут ее троллить или хейтить в соцсети. И как публичная личность Евгения отмечает, что у нее есть опасения по поводу того, что она может слишком много рассказывать о своей семейной жизни, что заставляет ее дважды подумать, прежде чем что-то запостить.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

"Я веду свой собственный Instagram и считаю, что это самая стрессовая вещь в мире. Прежде чем опубликовать сообщение, я пишу примерно пяти людям, чтобы спросить, все ли в порядке, меня будут троллить?" - рассказала принцесса.

Евгения вспомнила один случай, когда она написала "твой" вместо "ты", и пользователи Instagram захейтили ее за грамматическую ошибку.

"Я испугалась. С тех пор я стала очень разборчивой", - вспоминает принцесса.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

Также принцесса вспомнила о том, как часто раньше ее критиковали за то, что она выглядит на фотографиях смешной или неуклюжей. Но сейчас ей часто говорят о том, что в реальной жизни принцесса выглядит лучше, чем на снимках.

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