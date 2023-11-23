Принцесса Евгения рассказала, каким было первое свидание с ее будущим мужем Джеком Бруксбэнком

Пара впервые встретилась во время отдыха на горнолыжном курорте в Вербье в Швейцарии в 2010 году. Во время интервью по поводу своей помолвки пара сказала, что это была "любовь с первого взгляда".

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

Их первое свидание состоялось несколько недель спустя в Osteria Basilico в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне. В подкасте Евгения рассказала, что на их первом свидании была "лучшая паста" и текила со льдом и лаймом. Кстати, как отметил People, это был действительно подходящий выбор, поскольку Джек раньше работал послом бренда Casamigos, компании по производству текилы, основанной Джорджем Клуни и Рэнди Гербером.

"У нас дома есть коробки с этим продуктом", - рассказала принцесса Евгения, пояснив далее, что обычно заказывает текилу после ужина. Во время еды Евгения предпочла бы джин с тоником или водку с содовой и лаймом.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Сейчас Джек Бруксбэнк работает в Discovery Land Company, девелоперской корпорации, и семья делит свое время между Великобританией и Португалией. Евгении нравится жить в Португалии, ведь там, по ее словам, она может пойти в магазин в спортивном костюме и с собранными в пучок волосами, и до нее никому не будет дела.

Пара сыграла свадьбу в октябре 2018 года и в этом году отпраздновала пятую годовщину с того дня. Они воспитывают двоих сыновей – Августа и Эрнеста.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, ранее мы рассказывали вам историю любви принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

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