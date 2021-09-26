Принцесса Евгения рассказала о трогательной последней встрече с принцем Филиппом

22 сентября на канале BBC One показали документальный фильм о жизни принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

В фильме Prince Philip: The Royal Family Remembers, внучка принца Филиппа – принцесса Йоркская Евгения рассказала, как успела познакомить дедушку со своим новорожденным сыном Августом.

"Мы назвали Августа, Августом Филипом, потому что дедушка был таким большим, вдохновляющим персонажем в моей жизни", - говорит Евгения. Она вспомнила, как познакомила сына с его прадедом и рассказал об этом:

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Getty Images

"Я привела маленького Августа, чтобы познакомить с дедушкой. Я сказала ему, что мы назвали его в его честь. Это был такой прекрасный момент. Мы были очень счастливы, и нам повезло сделать это", - вспоминает Евгения.

Ее старшая сестра принцесса Беатрис, которая стала мамой 18 сентября 2021 года, к сожалению, не имеет такой возможности познакомить новорожденную дочь с прадедушкой.

Принцесса Евгения и принц Филипп / Associated Press

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Герцог Эдинбургский, напомним, скончался мирно в возрасте 99 лет в Виндзоре 9 апреля, вскоре после рождения Августа и третьего ребенка Майка и Зары Тиндалл, Лукаса, родившегося в марте, пишет Hello!.

После смерти мужа королева Елизавета II приветствовала еще двух правнуков - дочь герцога и герцогини Сассекских, Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор, в июне и совсем недавно девочку принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, имя которой все еще не сообщается.

Принцесса Беатрис / Getty Images

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Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)

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