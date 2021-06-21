Принцесса Евгения растрогала поклонников кадрами с мужем и сыном

Принцесса Йоркская Евгения поделилась новыми личными фотографиями в блоге.

Вчера, когда в мире праздновали День отца, принцесса Евгения, которая стала мамой в феврале 2021 года опубликовала несколько фотографий своей семьи – мужа Джека Бруксбэнка и их сына Августа.

"С Днем отца тебя, любовь моя ... ты лучший отец нашего мальчика !! ", - так трогательно подписала кадры принцесса.

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На первом фото счастливый Джек запечатлен с сыном на прогулке. На втором фото Евгения держит сына в рюкзаке и всей семьей они сделали селфи. Далее на снимке запечатлен только Джек с сыном, на фото даже можно немного рассмотреть лицо мальчика. А еще Евгения сфотографировала своих мужчин спящими на диване.

Милые и очень трогательные фотографии пришлись по вкусу поклонникам принцессы Йоркской.

Другие члены королевской семьи также показывали милые снимки в этот день. Так, например, Кембриджи поделились целым коллажем фотографий, а королева Елизавета II опубликовала фото со своим отцом королем Георгом VI.

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Стильные выходы принцессы Евгении (12 фото)

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