Принцесса Евгения впервые опубликовала фото дочери своей сестры Беатрис

Принцесса Евгения иногда делится со своими фолловерами в Instagram семейными снимками. А на новом фото, опубликованном в Сети, в кадре запечатлен не только ее двухлетний сын Август, но и полуторагодовалая Сиенна – дочь сестры Евгении – принцессы Беатрис.

Только на днях благодаря фотографии, опубликованной принцем и принцессой Уэльскими, публика увидела, как выглядит маленькая Сиенна. Спустя несколько дней принцесса Евгения запостила еще один кадр и показала, как дети наблюдают за пингвинами в Лондонском зоопарке.

Снимком Евгения поделилась в честь Дня Земли. Кроме этого кадра она также поделилась подборкой других фотографий, чтобы отметить ежегодное событие.

"Сегодня Всемирный день Земли, и сегодня мы отмечаем нашу планету и людей, которые делают удивительные вещи, помогающие защитить ее", - написала принцесса Евгения в подписи к своему посту, прежде чем описать, что показывает каждая фотография, которой она поделилась.

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"Август и его двоюродная сестра Сиенна любят ходить в Лондонский зоопарк. Он является частью Лондонского зоологического общества @zsllondonzoo, всемирной благотворительной организации по охране дикой природы, которая помогает восстанавливать среду обитания и защищать диких животных, — написала она, подробно описывая первое опубликованное изображение. — Каждый раз, когда вы приезжаете, вы поддерживаете их работу".

Принцессы Евгения и Беатрис / Фото: Associated Press

На шестом снимке запечатлен ее муж Джек с сыном Августом. Подпись к фото коротко гласит: "Потому что я люблю их, а они любят природу".

Напомним, сейчас принцесса Евгения ждет второго ребенка, который должен родиться летом.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

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