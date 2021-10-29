Принцесса Габриэлла и принц Жак едут с отцом в Шотландию, но без мамы, княгини Шарлин

Принцесса Габриэлла и принц Жак едут с отцом в Шотландию, но без мамы, княгини Шарлин

Князь Альбер II планирует заграничную поездку со своими детьми накануне возвращения его супруги Шарлин из Южной Африки.

Альбер II присоединится к британской королевской семье и мировым лидерам на саммите COP26 в Глазго, в Шотландии, на следующей неделе.

В комментарии для журнала People 63-летний князь рассказал, что возьмет своих шестилетних близнецов, принца Жака и принцессу Габриэллу, в эту поездку в Шотландию, где он будет участвовать в конференции ООН по изменению климата.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Associated Press

Дети князя и княгини сейчас находятся на школьных каникулах. "Они на каникулах. Я не хотел оставлять их одних в Монако. Таким образом, они будут со мной до того, как принцесса Шарлин вернется", - заявил Альбер II. У детей княжеской четы в Шотландии будет экскурсионная программа по музеям и разным достопримечательностям, и им не придется скучать. В декабре Жаку и Габриэлле исполнится семь лет.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Также ранее Альбер II говорил, что у них с Шарлин запланирована поездка в Дубай на Всемирную выставку, которая должна состояться 13 ноября, то есть через три недели.

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