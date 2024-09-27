Принцесса Иман празднует день рождения: королева Рания тепло поздравила дочь с праздником

Принцесса Иордании Иман сегодня празднует 28-летие.
Ее мама королева Рания опубликовала фото дочери-именинницы и поздравила ее с персональным праздником.
На фото принцесса Иман запечатлена сама, она одета в черное платье из жатой ткани с короткими рукавами-фонариками, ее каштановые волосы распущены, в ушах золотые серьги, а на лице легкий макияж.
"С днем рождения, моя дорогая Иман! Горжусь тобой, сегодня и каждый день", - написала королева Рания в подписи к фото.
Ее старший брат кронпринц Хусейн присоединился к поздравлениям. Он опубликовал фото Иман с ее племянницей (тоже принцессой Иман на руках) и написал:
"Желаю чудесного дня рождения Иман! Пусть наша маленькая девочка, твоя тезка, перенесет в себя много твоих прекрасных и мирных качеств", - написал принц о сестре и своей маленькой дочери одновременно.
Напомним, вчера королева Рания и кронпринц Хусейн публично поздравляли с днем рождения принцессу Сальму – младшую дочь королевы и сестру кронпринца.
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