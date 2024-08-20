Принцесса Иман: три интересных факта о новорожденной дочери иорданской кронпары Раджвы и Хусейна

Мы решили рассказать вам три интересных факта о первой внучке королевы Рании и короля Абдаллы II.

1. Принцесса Иман получила имя в честь своей тети (сестры кронпринца Иман), которую Хусейн вел к алтарю. Так вышло, что принцесса Иман, старшая дочь королевы Рании и короля Абдаллы II вышла замуж раньше, чем наследный принц. А вот ребенок у Хусейна родился раньше. Принцесса Иман бинт Аль-Хусейн после рождения получила титул Ее королевского Высочества.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью принцессой Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

2. Иман не является наследницей трона. Это связано с тем, что согласно конституции Иордании, престол переходит только к наследникам мужского пола. А поскольку ребенок — девочка, никаких изменений в линии престолонаследия не будет. Наследником престола является наследный принц Хусейн, а вторым в очереди на престол является его младший брат Хашим.

Принц Хусейн и принцесса Иман с мужем / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

3. Также Иман зовут дочь короля Хуссейна (отца короля Абдаллы II) и его второй жены Лизы Халаби, известной в Иордании, как королева Нур. Возможно, кронпринц Хусейн (который назван в честь своего деда) решил уважить и его вторую жену, выбирая имя для дочери.

Буквально на днях молодой отец поделился новым снимком со своей дочерью, которую он держит на руках, подписав кадр трогательно: "С моей драгоценной".

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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