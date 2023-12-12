Принцесса Катарина-Амалия опубликовала новое фото и обратилась к поклонникам

Принцесса Катарина-Амалия – старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра.

Недавно девушка отпраздновала день рождения. 7 декабря королевский дворец поделился новой фотографией именинницы. Спустя несколько дней принцесса решила отблагодарить всех, кто писал ей добрые пожелания в этот день.

Катарина-Амалия опубликовала еще один снимок, а в подписи к нему написала:

"Большое спасибо за все поздравления, которые я получила по случаю моего 20-летия. Все эти трогательные сообщения сделали мой день еще более особенным. Принцесса Оранская", - гласит подпись.

Ранее мы рассказывали вам, что известно о будущей королеве Нидерландов. Когда принцесса Оранская взойдет на трон после своего отца короля Виллема-Александра, который правит нынче, она вернет эру правления королев в Нидерландах, особенно, если в будущем у нее родится наследница, то есть дочь.

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