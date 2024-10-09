Принцесса Кейт ходит на шопинг под секретным именем: стало известно, как она себя называет

Принцесса Уэльская Кэтрин не может себе позволить такую роскошь, как поход по магазинам в том формате, в котором ходят на шоппинг обычные люди.
Но, королевские особы также хотят самостоятельно выбирать необходимые им вещи и делают это, просто под секретными именами.
Во время одного из таких походов по магазинам Кейт случайно раскрыла секретный псевдоним, который она иногда использует в таких ситуациях. Этот инцидент произошел вскоре после ее свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году, пишет журнал ok!. В первые месяцы их с Уильямом брака семья жила в Уэльсе, где принц служил летчиком-поисковиком в RAF Valley. Недавно мы показывали вам, как выглядело их жилище в те времена.
Королевская пара жила в арендованном фермерском доме недалеко от приморского города Роснейгр в Англси, поскольку ни один из них в то время не был работающим членом королевской семьи. Кейт часто видели, как она покупала продукты в местном супермаркете Waitrose и посещала другие магазины, включая магазин водных видов спорта недалеко от их бывшего дома. Во одного визита в магазин, известный как Funsport, Кейт столкнулась с неловкой, но понятной неприятностью — ей пришлось назвать продавцу тайное имя. Когда она попыталась купить гидрокостюм, то поняла, что забыла сумочку и не может заплатить. Ничего не подозревающий владелец магазина Дэйв Бакленд спросил у Кейт ее имя, когда она спросила, может ли она зарезервировать гидрокостюм, чтобы забрать его позже, когда у нее будут с собой деньги. Продавец согласился и Кейт назвалась «миссис Кембридж», как отсылка к ее предыдущему титулу герцогини Кембриджской. Продавец не узнал будущую принцессу лишь удивился такой необычной фамилии. Впоследствии принцесса продолжила использовать этот псевдоним во время шопинга.
Напомним, ранее мы рассказывали, как принцессе Кейт удается незаметно посещать публичные места, в том числе ее любимые выставки.
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