Принцесса Кейт ходит на шопинг под секретным именем: стало известно, как она себя называет

Принцесса Уэльская Кэтрин не может себе позволить такую роскошь, как поход по магазинам в том формате, в котором ходят на шоппинг обычные люди.

Но, королевские особы также хотят самостоятельно выбирать необходимые им вещи и делают это, просто под секретными именами.

Во время одного из таких походов по магазинам Кейт случайно раскрыла секретный псевдоним, который она иногда использует в таких ситуациях. Этот инцидент произошел вскоре после ее свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году, пишет журнал ok!. В первые месяцы их с Уильямом брака семья жила в Уэльсе, где принц служил летчиком-поисковиком в RAF Valley. Недавно мы показывали вам, как выглядело их жилище в те времена.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Королевская пара жила в арендованном фермерском доме недалеко от приморского города Роснейгр в Англси, поскольку ни один из них в то время не был работающим членом королевской семьи. Кейт часто видели, как она покупала продукты в местном супермаркете Waitrose и посещала другие магазины, включая магазин водных видов спорта недалеко от их бывшего дома. Во одного визита в магазин, известный как Funsport, Кейт столкнулась с неловкой, но понятной неприятностью — ей пришлось назвать продавцу тайное имя. Когда она попыталась купить гидрокостюм, то поняла, что забыла сумочку и не может заплатить. Ничего не подозревающий владелец магазина Дэйв Бакленд спросил у Кейт ее имя, когда она спросила, может ли она зарезервировать гидрокостюм, чтобы забрать его позже, когда у нее будут с собой деньги. Продавец согласился и Кейт назвалась «миссис Кембридж», как отсылка к ее предыдущему титулу герцогини Кембриджской. Продавец не узнал будущую принцессу лишь удивился такой необычной фамилии. Впоследствии принцесса продолжила использовать этот псевдоним во время шопинга.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцессе Кейт удается незаметно посещать публичные места, в том числе ее любимые выставки.

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