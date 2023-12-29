Принцесса Кейт и ее дочь Шарлотта носили на Рождество одинаковые прически

На рождественской службе в Сандрингеме мама и дочь появились в разного цвета пальто, но с похожими прическами.

Принцесса Уэльская заплела своей восьмилетней дочери две косы с обеих сторон и заплела их сзади черной лентой. Подобную прическу Кэтрин сделала и себе, только ее коса была более плотной и толстой.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

А еще ее было не так заметно под синей шляпой с двумя перьями, которую принцесса Уэльская подобрала к своему синему пальто Alexander McQueen.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, на этой прогулке в день Рождества принцесса Шарлотта была в центре внимания не меньше, чем ее младший брат принц Луи. А королевские поклонники пришли в восторг от видео Шарлотты с ее отцом принцем Уильямом.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

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