Принцесса Кейт и принц Уильям разделяют любовь к одному блюду с королевой Викторией: что это

Это блюдо также обожала и бабушка Уильяма – королева Елизавета II, которой королева Виктория приходилась прапрабабушкой.

Как-то во время одной из королевских поездок принц Уильям и принцесса Кейт признались, что являются большими поклонниками карри. Это произошло во время визита в индийский ресторан в Бирмингеме в апреле 2023 года.

Принц Уэльский назвал себя "любителем масалы" (это такой индийский напиток), а принцесса сказала, что она "любит специи". Также пара поделилась тем, что им нравится посещать заведения, где подают карри.

Кейт и Уильям в Бирмингеме, апрель 2023 года / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская рассказала, что их трое детей - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи разделяют пристрастие своих родителей к карри и они их очень любят.

Впрочем, Уильям и Кейт — не первые члены королевской семьи, которые любят наслаждаться острым карри. Даррен Макгрейди, который 11 лет проработал личным шеф-поваром покойной принцессы Дианы, рассказал на своем канале YouTube, что карри также обожала королева Виктория и, что в Букингемском дворце работали два повара, чья задача заключается исключительно в приготовлении этого блюда для нее, пишет express.co.uk.

Королева Виктория / Фото: Getty Images

По словам Макгрейди британцы не сразу восприняли карри, как только это блюдо появилось. В то время было необычно смешивать так много разных специй и вкусов. По его словам покойная королева Елизавета II также ела карри, но предпочитала не острый вариант.

Кейт и Уильям в Бирмингеме, апрель 2023 года / Фото: Getty Images

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