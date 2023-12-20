Принцесса Кейт ловко использовала секретный трюк королевы Елизаветы II и восхитила королевских поклонников

Принцесса Уэльская Кейт переняла трюк королевы Елизаветы II в ответ на сенсационные заявления Омида Скоби в его новой книге "Финал".

Эксперт по связям с общественностью Дениз Палмер-Дэвис предположила, что покойная королева установила так называемый "щит-невидимку вокруг членов королевской семьи", который помог жене принца Уильяма пережить последние несколько недель, после обвинений Скоби.

Книга Омида Скоби "Финал" / Фото: Getty Images

"Мы знаем, что Кейт уважала королеву и многому у нее научилась. Между ними так много общего, но на самом деле только сейчас, когда королева скончалась, мы начали замечать это", - рассказала эксперт изданию The Sun.

В прошлом месяце Омид Скоби выпустил книгу "Финал", в которой сделал ряд сенсационных заявлений о членах королевской семьи, а также подверг критике рабочую нагрузку принцессы Уэльской. Но ни она, ни кто-либо другой из членов семьи на эту информацию не отреагировал.

Как пишет express эксперт по связям с общественностью сказала, что Кейт сохраняла твердость после выхода книги, следуя ключевому правилу покойной королевы: "никогда не жалуйся, никогда не объясняй".

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

"Королева была сильной, влиятельной женщиной, которую уважали во всем мире. И теперь мы видим, как Кейт становится этой будущей королевой, такой же сильной и могущественной", - комментирует эксперт.

Читайте также: