Принцесса Кейт может никогда не вернуться к королевской роли: эксперты шокировали заявлением

На весь 2024 год в дневнике принцессы Уэльской нет записей и рабочих мероприятий. Это наталкивает на мысли о том, что в ближайшем будущем принцесса Кейт не вернется к рабочим обязанностям.

Во время недавнего визита в общественную больницу Святой Марии принц Уильям встретился с сотрудниками и даже кратко проинформировал их о здоровье Кейт. Он коротко сказал, что 42-летняя Кейт чувствует себя хорошо.

Принц Уильям и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также недавно в прессе появлялась информация о том, что принцессу видели во время прогулки с детьми, правда, снимки так и не были опубликованы. Инсайдер рассказал Us Weekly: "Кейт чувствует себя достаточно сильной, чтобы активно заниматься детьми. Она была активным родителем".

Другой источник, который также пожелал остаться анонимным, сказал: "Выздоровление Кейт идет хорошо. Она не может видеться со многими людьми, потому что подвержена заболеваниям, и они не хотят, чтобы ее подвергали опасности, но она в порядке".

Кенсингтонский дворец официально заявлял, что Кэтрин не появится на праздновании дня рождения короля Чарльза и параде Trooping the Color на следующей неделе, но вопросы о ее возвращении к работе все равно витают в воздухе.

Король Чарльз и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В последних сообщениях утверждается, что она не возобновит работу до осени или даже следующего года. И, по словам второго источника, команда Кейт "переоценивает то, что она сможет взять на себя, когда вернется", - отмечая: "Она может никогда не вернуться в той роли, в которой люди видели ее раньше".

Напомним, ранее астролог рассказывала о сложных аспектах в гороскопе принцессы Уэльской. Принцессу могут удалить из королевской семь, отправив с глаз долой – об этом говорят Сатурн и Нептун в девятом доме Кейт, отвечающий за образование и путешествия. Скорее всего, это произойдет в 2026-27 годах, и, возможно, отъезд будет связан с необходимостью – или видимостью необходимости – ее лечения за границей, например, в местах силы.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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