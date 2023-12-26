Принцесса Кейт надела на рождественскую службу шляпу, как у Меган Маркл

Лаконичная шляпа-таблетка с двумя перьями королевского синего цвета отлично гармонировала с синим пальто Alexander McQueen, одетого поверх темно-синей водолазки. Обула Кейт сапоги из замши на каблуках от Gianvito Rossi. Держась за руки с принцессой Шарлоттой, Кейт сияла, проходя мимо публики, прибывшей в Сандрингем повидаться с членами королевской семьи.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Меган, герцогиня Сассекская появилась в похожем головном уборе на рождественской службе в Сандрингеме в 2018 году, когда была беременна первенцем принцем Арчи. Герцогиня носила в тот день на королевскую прогулку шляпу-таблетку от британского бренда Awon Golding. Она тоже была с двумя перьями, но только черного цвета.

Герцогиня Сассекская на королевской прогулке в Сандрингеме на Рождество 2018 года / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцесса Евгения и Меган Маркл часто ностя сумки от одного и того же бренда.

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