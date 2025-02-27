Принцесса Кейт надела жакет, который носила 18 лет назад: как он выглядит

Принцесса Кейт во время визита в Южный Уэльс продемонстрировала, что так же, как и король Чарльз, является приверженицей переработанных вещей.
Второй образ, который публика увидели на принцессе Уэльской во время вчерашнего визита в Понтипридд – твидовый короткий жакет от Ralph Lauren и юбка-миди от Gucci в клетку, которые Кейт носила с коричневыми замшевыми сапогами Gianvito Rossi на каблуках.
Этот жакет в гардеробе Кейт был еще в 2007 году. Она надевала его с юбкой из этого же костюма на скачки в Челтнеме, которые посещала 13 марта 2007 года вместе со своим тогдашним парнем принцем Уильямом за четыре года до их свадьбы.
Также Кейт и Уильям поделились милым видео в соцсетях, на котором запечатлено, как они держатся за руки на публике.
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