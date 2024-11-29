Принцесса Кейт написала обращение к людям: что сказала жена принца Уильяма

Супруга принца Уильяма выступает в защиту людей, пострадавших от наркозависимости. В послании, написанном в поддержку Недели осведомленности о наркозависимости, принцесса Уэльская заявила, что в борьбе с предрассудками и стигматизацией, связанными с наркозависимостью, достигнут определенный прогресс, и призвала людей проявлять доброту и сочувствие, чтобы разрушить барьеры.

"Зависимость — это не выбор. Это серьезное психическое заболевание, которое может коснуться любого из нас", — написала Кейт в своем послании поддержки перед началом Недели осведомленности о наркозависимости 30 ноября, - сообщает People.

Принцесса Уэльская Кейт и королева Камилла / Фото: Associated Press

Зависимость и ее влияние на семьи и общество были одной из первых тем, которые принцесса Кейт взяла на вооружение, когда начала свою публичную жизнь вскоре после свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году. Она связала это с инициативами в области психического здоровья и повышением осведомленности, которыми она занималась с тех пор.

"Отрадно видеть, что прогресс в деле искоренения стигматизации людей, борющихся с наркозависимостью, все еще наблюдается. Слишком долго многие страдали молча, испытывая чувство стыда и вины из-за своего состояния, несмотря на свою уязвимость", — добавила принцесса Кейт в своем послании.

"Каждый, кто страдает от зависимости, — это еще один человек, со своей собственной историей, которую многие из нас не понимают или не видят".

"Не наше дело судить или критиковать, мы должны найти время, чтобы посидеть рядом с кем-то, демонстрируя ценности любви и сочувствия. Будучи плечом, на котором можно поплакать, или ухом, которое может выслушать, эти простые акты доброты имеют решающее значение для преодоления недоразумений, с которыми сталкиваются многие", - говорится в сообщении Кейт.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

В конце своего обращения она добавила: "Зависимость — это не выбор. Это серьезное психическое заболевание, которое может затронуть любого из нас. Действуя со смирением и состраданием, мы все можем изменить ситуацию и поддержать тех, кто страдает. Многие благотворительные организации по всей стране помогают отдельным людям и семьям пережить самые трудные времена. Но они не могут сделать это в одиночку. Каждый из нас должен изменить свой образ мыслей и отношение к множеству людей, борющихся с зависимостью", - сказала принцесса.

Цель Недели осведомленности о зависимости 2024 года — расширить доступ к лечению, поддержке и уходу для тех, кто пострадал от зависимости, включая семью и друзей.

Напомним, уже скоро, 6 декабря, принцесса Уэльская появится на своем рождественском концерте Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве в сопровождении семьи и самых близких людей.

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