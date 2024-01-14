Принцесса Кейт не приехала в Балморал проститься с королевой Елизаветой II: какой была причина

Все думали, что это не произошло по просьбе короля Чарльза III, но на самом деле причина была не в этом.
У Кейт и Елизаветы II были очень теплые отношения, но она не приехала проститься с монархом накануне ее смерти. По данным Daily Mail, принцесса Уэльская решила остаться дома со своими тремя детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, поскольку на следующий день они должны были первый раз пойти в свою новую школу Ламбрук.
Королевский эксперт Роберт Хардман в своей новой книге о короле Чарльзе, которая называется "Становление короля: король Чарльз III и современная монархия", пишет, что принцесса Уэльская чувствовала, что ей нужно оставаться с детьми, ведь им нужен родитель в столь важный день.
Принц Гарри, напомним, в своих мемуарах написал, что король сказал ему, что ему не следует привозить свою жену Меган Маркл в Балморал, несмотря на то, что Гарри и Меган тогда уже находятся в Великобритании.
"Он сказал, что мне рады в Балморале, но он не хочет… Меган. Он начал излагать свою причину, которая была бессмысленной и неуважительной, а я этого не принимал. Он заикался, извиняясь, говоря, что ему просто не нужно, чтобы вокруг было много людей. Никакие другие жены не приходили, Кейт не приходила, — сказал он, — поэтому Мэг не должна была", - написал Гарри.
Но, по словам Ричарда, Кейт не просили оставаться дома: "Ее определенно не просили держаться подальше", - объяснил он. "Скорее, это было начало нового семестра в новой школе для Джорджа, Шарлотты и Луи, и она решила, что один из родителей должен быть с ними в такой важный день", пишет Hello!
Напомним, ранее мы рассказывали, что личный секретарь королевы Елизаветы II сказал о последних минута жизни монарха.
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