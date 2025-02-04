Принцесса Кейт опубликовала новые фото в блоге, которые сделал ее сын принц Луи

Принцесса Уэльская Кейт поделилась новой фотографией, опубликованной в Instagram накануне Всемирного дня борьбы с раком.
Кейт представила две новые фотографии и личное послание в ознаменование Всемирного дня борьбы с раком через несколько недель после объявления о том, что она находится в состоянии ремиссии в своей борьбе с раком.
На снимке принцесса запечатлена с распростертыми руками в лесах Виндзора, кадр был сделан ее 6-летним сыном, принцем Луи, в начале этого года.
Второй снимок был сделан принцессой Кейт в Виндзоре и, по-видимому, представлял собой увеличенный вид папоротников, на который наложены слова: "Не забывайте лелеять все то, что лежит за пределами болезни".
Природа была источником радости для принцессы в течение последнего года, и это чувство отражено в обеих фотографиях.
Напомним, Кейт уже вернулась к исполнению королевских обязанностей и на прошлой неделе посещала Южный Уэльс. На этой неделе также планируется ее выход на публику.
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