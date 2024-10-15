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Принцесса Кейт отпраздновала торжественное семейное событие после посещения футбольного матча сына Луи

Принцесса Кейт отпраздновала торжественное семейное событие после посещения футбольного матча сына Луи

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Старший племянник принцессы Уэльской – Артур – сын Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза, сегодня празднует шестилетие.

Он родился 15 октября 2018 года и стал первенцем для Пиппы и ее мужа Джеймса, которые поженились годом ранее.

Это семейное событие стало первым крупным торжеством для принцессы Кейт с момента объявления в прошлом месяце об окончании курса химиотерапии.

Принцесса Кейт и Пиппа Миддлтон / © Getty Images
Принцесса Кейт и Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

Артур — старший и единственный сын ее сестры. У 41-летней Пиппы также есть две дочери — Грейс, которой три года и Роуз, которой два года. Принцесса Уэльская также является тетей годовалого сына ее брата Джеймса - Иниго.

Джеймс и Пиппа со своими семьями живут недалеко от принца и принцессы Уэльских в Беркшире, также неподалеку живут их родители Кэрол и Майкл Миддлтон, которые появились в семейном видео принцессы Кейт, когда она объявила, что завершила курс лечения.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / © Associated Press
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз / Фото: Associated Press

Напомним, на днях принцессу также видели на футбольном матче ее младшего сына принца Луи. Одна из мам, присутствовавших на игре, сделала фото принцессы и оно появилось в TikTok.

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