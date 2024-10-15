Принцесса Кейт отпраздновала торжественное семейное событие после посещения футбольного матча сына Луи

Старший племянник принцессы Уэльской – Артур – сын Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза, сегодня празднует шестилетие.
Он родился 15 октября 2018 года и стал первенцем для Пиппы и ее мужа Джеймса, которые поженились годом ранее.
Это семейное событие стало первым крупным торжеством для принцессы Кейт с момента объявления в прошлом месяце об окончании курса химиотерапии.
Артур — старший и единственный сын ее сестры. У 41-летней Пиппы также есть две дочери — Грейс, которой три года и Роуз, которой два года. Принцесса Уэльская также является тетей годовалого сына ее брата Джеймса - Иниго.
Джеймс и Пиппа со своими семьями живут недалеко от принца и принцессы Уэльских в Беркшире, также неподалеку живут их родители Кэрол и Майкл Миддлтон, которые появились в семейном видео принцессы Кейт, когда она объявила, что завершила курс лечения.
Напомним, на днях принцессу также видели на футбольном матче ее младшего сына принца Луи. Одна из мам, присутствовавших на игре, сделала фото принцессы и оно появилось в TikTok.
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