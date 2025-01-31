Принцесса Кейт побывала в Уэльсе: дворец поделился милым видео с ее визита

Вчера принцесса Уэльская посетила текстильную фабрику Corgi в Южном Уэльсе, а дворец поделился милым видеороликом с мероприятия.
Фабрика специализируется на производстве носков и трикотажа. Принцессе провели экскурсию по производству, а также она пообщалась с персоналом.
"Чествуем творчество, мастерство и наследие в @corgisocksofficial в Южном Уэльсе.
Основанный в 1892 году, этот семейный бизнес вырос из местного корня в мировой бренд. От инноваций в дизайне до наблюдения за магией, происходящей на фабрике, это был отличный взгляд на то, как традиция встречается с современным стилем в текстильной промышленности", - говорится в подписи к видеоролику, которым поделились на странице Уэльских.
Напомним, принцесса Кейт приехала на встречу в платье Zara с бантом на шее и поясом на талии, которое уже носила ранее, дополнив наряд пальто кремового цвета от Chris Kerry Bespoke и подходящими туфлями-лодочками Russell & Bromley на каблуках из черной кожи.
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