Принцесса Кейт появилась на репетиции парада Trooping the Colour, но не так, как все ожидали

Принцесса Уэльская не присутствовала на репетиции парада в честь дня рождения короля Чарльза III, но поклонники нашли способ, как сделать так будто бы принцесса не осталась в стороне.

Репетиция парада Trooping the Colour прошла 8 июня в Лондоне. Фотографы запечатлели одну из поклонник британской королевской семьи, которая принесла на парад картонную фигуру принцессы Уэльской.

Фигура принцессы Кейт на репетиции парада Trooping the Colour / Фото: Getty Images

Фигура принцессы сделала из фото, сделанном во время церемонии вручения премии Earthshot Prize в Бостоне, в декабре 2022 года, учредителем которой является муж Кэтрин – принц Уильям. Видимо, женщина, принесла это на репетицию парада, очень хотела, чтобы принцесса хотя бы в таком виде поучаствовала в нем.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин на церемонии Earthshot Prize в Бостоне, 2022 год / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что принцесса Уэльская не появится на Trooping the Colour 15 июня. Но пока что остается загадкой, увидит ли публика Кейт на балконе Букингемского дворца во время традиционного семейного выхода.

Мы также сообщали за кем последнее слово в отношении того, сможет ли Кэтрин появиться на публике в этот день.

Принцесса Уэльская на Trooping The Colour с королевой Камиллой / Фото: Associated Press

Читайте также: