Принцесса Кейт пригласила на рождественский концерт особенных гостей: дворец сделал заявление

Принцесса Уэльская Кэтрин готовится к рождественскому концерту Together at Christmas, который состоится 6 декабря в Вестминстерском аббатстве.

Кенсингтонский дворец подтвердил, что принцесса Кейт пригласила детей, выживших после трагедии в Саутпорте на свой ежегодный рождественский концерт.

Ранее в октябре Кейт и Уильям совершили не анонсированный визит в Саутпорт, где 29 июля в результате массового ножевого ранения на занятиях по йоге и танцам погибли трое детей. Во время своего визита королевская чета встретилась в частном порядке с семьями погибших.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Рождественский концерт принцессы Уэльской знаменует собой часть ее постепенного возвращения к общественным обязанностям после завершения химиотерапии. В этом году концерт состоится уже в четвертый раз.

Ранее в аккаунте Уэльских в Instagram было опубликовано видео, в котором публике показали процесс создания приглашений для рассылки гостям. Они напечатаны на кремовом картоне, были отмечены королевской печатью одобрения с тисненым золотым вензелем принцессы.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Associated Press

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