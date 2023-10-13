Принцесса Кейт прокомментировала расставание с принцем Уильямом

Пара состоит в браке уже более 12 лет и является родителями троих прекрасных детей – принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.

Но был период в жизни пары, когда они разорвали отношения. Это произошло во время учебы в университете Сент-Эндрюс в 2007 году.

Кейт и Уильям в университете Сент-Эндрюс / Фото: Associated Press

После помолвки в ноябре 2010 года пара дала короткое интервью, в котором затронули и тему своего короткого расставания, пишет express.

"В то время мне это не очень нравилось, но на самом деле это сделало меня более сильным человеком. Ты узнаешь о себе такое, чего, возможно, не осознавал. Я думаю, отношения могут полностью поглотить тебя, когда ты моложе. Я очень ценила это время, в том числе и для себя, хотя тогда я об этом не думала", - сказала принцесса Кейт. А ее муж Уильям добавил:

"На некоторое время мы расстались. Мы оба были очень молоды, это было в университете, и мы оба находили себя, были разными персонажами и все такое. Мы пытались найти свой собственный путь, и мы росли. ... Это было просто немного свободы. Это сработало к лучшему", - вспоминает принц.

Кейт и Уильям в университете Сент-Эндрюс спустя много лет / Фото: Getty Images

Кэтрин также вспомнила первую встречу с принцем. "Я даже покраснела, когда встретила тебя, и убежала, очень стесняясь встречи с тобой". Добавив: "В начале Уильяма не было там довольно долго, его не было на Неделе первокурсников, так что нам потребовалось некоторое время, чтобы узнать друг друга. Но мы стали очень близкими друзья почти сразу", - рассказала Кейт.

Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Сегодня об их истории любви знает весь мир. Надо сказать, что за 12 лет брака, эта пара выросла и заметно изменилась. А Кейт уже не выглядит такой смущенной девушкой, как раньше, напротив, она уверенно примеряет на себя роль будущей королевы-консорта.

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