Принцесса Кейт рассказала о любимом фильме своей дочери Шарлотты

Кейт рассказала, что ее дочь большая поклонница популярного детского комедийного сериала, который идеально подходит для детей ее возраста.

Принцесса Уэльская рассказала о пристрастии своей дочери к милому анимационному фильму, который обожают как взрослые, так и многие дети.

Принцесса Шарлотта и ее мама Кейт / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт поделилась любовью восьмилетней Шарлотты к популярному фильму "История игрушек" во время посещения The Baby Bank возле семейного дома Уэльских в Виндзоре еще в апреле, пишет Hello!

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

С момента выхода первого фильма на экраны кинотеатров в 1995 году франшиза была продлена на четыре части. "История игрушек 5" должна выйти в прокат в 2025 году.

Напомним, ранее мы рассказывали все о будущих титулах принцессы Шарлотты и о том, что ждет дочь Уэльских в будущем.

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