Принцесса Кейт рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время всех трех беременностей

Принцесса Уэльская редко делится слишком личными подробностями с публикой. Но во время очередного королевского визита разоткровенничалась.

Кэтрин поделилась редким признанием о своей личной борьбе с гиперемезисом беременных - формой тяжелой утренней тошноты, с которой она столкнулась во время всех трех своих беременностей.

В рамках своей кампании Shaping Us принцесса Кейт встретилась с семьями в The Orchard, центре для детей с особыми образовательными потребностями. Во время своего визита принцесса поговорила со Стивеном Икебувой, который был там со своим сыном Натаном.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В беседе с принцессой господин Икебува упомянул, что его жена страдала гиперемезисом беременных, когда носила их ребенка. По данным Национальной службы здравоохранения, это заболевание вызывает сильную рвоту во время беременности и часто требует медицинской помощи, пишет express.

В 2020 году Кейт рассказала о своем состоянии, заявив, что она "не самая счастливая из беременных".

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

"Было приятно с ней познакомиться, и когда я сказал ей, что у моей жены гиперемезис беременных, это затронуло ее. Я заметил, как изменилось выражение ее лица, ведь она прошла через то же самое. Я помню, как во время одного из своих визитов в больницу она сказала что-то о том, что у нее гиперемезис беременных", - рассказал господин Икебува о беседе с принцессой.

Очевидно, что принцесса Уэльская посочувствовала супруге этого мужчины так как и сама трижды пережила это состояние.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Читайте также: