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Принцесса Кейт сделала неожиданное заявление во время общения со студентами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Принцесса Кейт сделала неожиданное заявление во время общения со студентами

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская вспомнила свои университетские годы во время недавнего визита в Университет Ноттингем Трент.

На мероприятие Кейт приезжала, чтобы обсудить важность психического здоровья молодежи. Во время общения со студентами Кейт заявила, что хотела бы снова стать студенткой и рассказала, что любит бросать вызов себе в области музыки, спорта и искусства и поощряет делать это своих детей, предлагая им пробовать что-то новое.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Для меня университет был местом, где я научилась пробовать себя, потому что там так много предложений", - вспомнила о том времени Кейт.

Также принцесса Уэльская рассказала студентам о своей любви к спорту: "Я люблю бывать на свежем воздухе". В университете Кейт Миддлтон пробовала себя в хоккее и теннисе, а также развила свои навыки фотографии, вступая в клубы при университете. 

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В рамках своего визита Кейт посетила выставку в стиле Freshers Fair, организованную для того, чтобы продемонстрировать, как заботятся о психическом здоровье студентов.

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Дата публикации
Просмотры
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