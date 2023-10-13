Принцесса Кейт сделала неожиданное заявление во время общения со студентами

На мероприятие Кейт приезжала, чтобы обсудить важность психического здоровья молодежи. Во время общения со студентами Кейт заявила, что хотела бы снова стать студенткой и рассказала, что любит бросать вызов себе в области музыки, спорта и искусства и поощряет делать это своих детей, предлагая им пробовать что-то новое.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

"Для меня университет был местом, где я научилась пробовать себя, потому что там так много предложений", - вспомнила о том времени Кейт.

Также принцесса Уэльская рассказала студентам о своей любви к спорту: "Я люблю бывать на свежем воздухе". В университете Кейт Миддлтон пробовала себя в хоккее и теннисе, а также развила свои навыки фотографии, вступая в клубы при университете.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В рамках своего визита Кейт посетила выставку в стиле Freshers Fair, организованную для того, чтобы продемонстрировать, как заботятся о психическом здоровье студентов.

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