Принцесса Кейт сходила на футбольный матч своего младшего сына - принца Луи

Поклонники видели Кэтрин на футбольном матче, в котором участвовал принц Луи. Сообщается, что принцесса Уэльская приехала поболеть за команду, в которой играл ее младший сын Луи, и была замечена среди других мам.

Пользователь поделился новостью в TikTok, написав:

"Пришло время рассказать вам о том, что произошло со мной вчера. Вы на самом деле не поверите. Итак, я почти каждые выходные беру сына на футбольный матч. И, как обычно, я пошла на футбольный матч, и когда я пришла там было много людей, которые болтали, и царила немного странная атмосфера. Я подошла к одному из своих друзей, с которым вижусь там каждую неделю, и сказала: "Что происходит, в чем волнение? Это же просто футбольный матч".

Принцесса Кейт, фото: tiktok.com/@royalteaandtarot

"Если ты обернешься, увидишь принцессу Кейт", - ответил друг, к которому она обратилась с вопросом, а что же происходит?

Кейт была в своей любимой куртке Edith от Barbour x Alexa Chung, которую она дополнила расклешенными брюками, коричневыми перчатками, шарфом и оливковой сумкой, а также головным убором от Really Wild Clothing.

Напомним, недавно принцесса Уэльская появилась и на первом официальном мероприятии вместе с мужем принцем Уильямом. Супруги Уэльские посетили город Саутпорт, где 29 июля в результате массового ножевого ранения на занятиях по йоге и танцам погибли трое детей.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

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