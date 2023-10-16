Принцесса Кейт соберет королевских родственников на третий рождественский концерт: появились первые детали

Третий год подряд принцесса Уэльская планирует провести рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве.

Недавно в прессе появились первые подробности и стала известна дата, когда же члены королевской семьи снова соберутся все вместе.

В заявлении от имени герцога и герцогини Глостерских говорилось, что мероприятие состоится 8 декабря. Концерт указан в разделе "Предстоящие события" на их веб-сайте, а местом проведения снова подтверждено Вестминстерское аббатство.

Принцесса Уэльская с семьей на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

В объявлении говорится: "Герцог Глостерский и герцогиня Глостерская примут участие в рождественской службе, проводимой принцессой Уэльской в ​​Вестминстерском аббатстве в Лондоне".

В прошлом году, напомним, концерт был посвящен памяти королевы Елизаветы II, которая скончалась в сентябре 2022 года. Кроме Кейт и Уильяма с детьми его посетили король Чарльз и королева Камилла, герцог и герцогиня Эдинбургские, и семья Миддлтон в полном составе. Также мы писали, о том, что маленькие украинцы выступили на рождественском концерте принцессы Уэльской.

Украинский хор Святой Марии выступает во время рождественской службы "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве, декабрь 2022 года / Фото: Getty Images

В этом году Кейт будет в третий раз проводить свой рождественский концерт "Вместе на Рождество", а транслировать его будет канал ITV в канун Рождества. Однако перед этим члена мсемьи предстоит еще отпраздновать 75-летний юбилей короля Чарльза III.

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