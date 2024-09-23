Принцесса Кейт в любимой шляпе, а принц Уильям - в костюме: Уэльских запечатлели в Шотландии

Принц и принцесса Уэльские сходили на службу в церковь недалеко от замка Балморал в Шотландии, где проводят свои летние каникулы.

Папарацци сделали фото, как принцесса Уэльская ехала в машине вместе со своим мужем принцем Уильямом. Семья традиционно посетила службу в воскресенье в церкви Крати-Кирк.

На фотографиях, опубликованных издание People, видно, как принцесса Кейт мельком улыбнулась, сидя на пассажирском сиденье автомобиля рядом со своим мужем, который был за рулем.

Кэтрин была одета в темно-зеленую широкополую шляпу с перьями по бокам и коричневое клетчатое пальто, а Уильям был в темном костюме.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Ранее в августе королевскую пару также фотографировали по дороге в церковь в Шотландии. Это было до того, как Уэльские представили свой новый семейный видеоролик, в котором принцесса Кейт объявила о завершении курса химиотерапии.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / фото: The Prince and Princess of Wales

Напомним, 17 сентября было сообщено, что принцесса действительно вернулась к работе. Она встретилась с членами своей команды Центра раннего детства и персоналом Кенсингтонского дворца в Виндзорском замке по поводу своего проекта "Ранние годы".

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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