Принцесса Кейт впервые публично высказалась, что думает о бороде своего мужа Уильяма

Принцесса Уэльская, посетив недавно парад ко Дню святого Патрика внезапно заговорила о бороде своего мужа принца Уильяма.
Кейт присоединилась к Ирландской гвардии на ежегодном параде в честь Дня святого Патрика, где она раздала традиционные веточки клевера и даже выпила немного пива.
Принцесса является полковником Ирландской гвардии, но в прошлом году вынуждена была пропустить парад из-за болезни.
Пообщавшись с гвардейцами и их семьями в столовой сержантов в казармах Веллингтона, принцесса Уэльская внезапно прокомментировала, как она относится к новому имиджу своего мужа принца Уильяма и его бороде.
Кейт поболтала с командирами отделений в баре о бороде своего мужа, которую он носит с лета. "Эти тенденции приходят и уходят", — сказала она. "Я говорила мужу, что не уверена, как долго он собирается ее носить", - цитирует слова принцессы mirror.
Напомним, впервые с бородой принц Уильям появился на публике в ноябре 2024 года. Многие королевские поклонники были удивлены такой смене имиджа будущего короля. А бывший секретарь Уэльских по связям с общественностью Джейсон Кнауф уже рассказывал, как Кейт отреагировала на смену имиджа своего мужа.
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