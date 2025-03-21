Принцесса Кейт впервые публично высказалась, что думает о бороде своего мужа Уильяма

Принцесса Уэльская, посетив недавно парад ко Дню святого Патрика внезапно заговорила о бороде своего мужа принца Уильяма.

Кейт присоединилась к Ирландской гвардии на ежегодном параде в честь Дня святого Патрика, где она раздала традиционные веточки клевера и даже выпила немного пива.

Принцесса является полковником Ирландской гвардии, но в прошлом году вынуждена была пропустить парад из-за болезни.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Пообщавшись с гвардейцами и их семьями в столовой сержантов в казармах Веллингтона, принцесса Уэльская внезапно прокомментировала, как она относится к новому имиджу своего мужа принца Уильяма и его бороде.

Кейт поболтала с командирами отделений в баре о бороде своего мужа, которую он носит с лета. "Эти тенденции приходят и уходят", — сказала она. "Я говорила мужу, что не уверена, как долго он собирается ее носить", - цитирует слова принцессы mirror.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Напомним, впервые с бородой принц Уильям появился на публике в ноябре 2024 года. Многие королевские поклонники были удивлены такой смене имиджа будущего короля. А бывший секретарь Уэльских по связям с общественностью Джейсон Кнауф уже рассказывал, как Кейт отреагировала на смену имиджа своего мужа.

Кейт и Уильям Уэльские пообщались с игроками после матча сборных Уэльса и Англии по футболу шести наций на стадионе "Принципалити" в Кардиффе / Фото: Associated Press

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