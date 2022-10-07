Принцесса Кейт вышла в свет в серьгах от любимого бренда Меган Маркл

Кейт и Меган давно не соперницы, ведь с тех пор, как герцогиня Сассекская уехала из Лондона и покинула с мужем Гарри королевскую семью, принцесса Уэльская, Кэтрин вздохнула с облегчением. Однако, несмотря на все это таблоиды продолжают сравнивать этих двух королевских особ, особенно, когда предоставляется такая возможность.

Недавно принцесса Кэтрин появилась на мероприятии в Суррее. Мы уже рассматривали ее образ в горчичном платье и синих лодочках, в таком ярком луке Ее Высочество приехала в родильное отделение, чтобы пообщаться с персоналом и роженицами.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Интересной деталью ее образа стали серьги с бриллиантами за 795 фунтов стерлингов от любимого ювелирного бренда Меган Маркл - Emily Mortimer.

На сайте британской марки серьги описываются, как "съемные капли Hera из белого золота и бриллиантовой огранки "груша"". Купить такие уже нельзя, только сделать предзаказ. В описании к фото бренд упоминает, что эти серьги носит принцесса Уэльская.

Серьги, как у принцессы Уэльской / Фото: emilymortimer.co.uk

Меган надевала серьги от Emily Mortimer на церемонию вручения наград WellChild Awards в 2019 году.

А в октябре 2018 появилась в серьгах бренда во время их с Гарри поездки в Австралию и Новую Зеландию. В тот день Сассекские посещали Оклендский военный мемориальный музей и прием у премьер-министра Джасинды Ардерн. Меган тогда была беременна сыном Арчи.

Меган, герцогиня Сассекская в Новой Зеландии / Фото: Getty Images

В комментарии People создательница бренда Эмили Мортимер рассказала, что отправила Меган украшение в честь поздравления с помолвкой в 2017 году. Это была пара каплевидных серьг из желтого золота и белого топаза за 453 доллара.

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

"Это удивительное чувство, когда кто-то вроде нее носит ваши серьги. Я просто зашла в интернет, чтобы посмотреть, что она носила во время тура, и наткнулась на это. Я была в восторге!", - вспоминает дизайнер. Меган надела серьги к платью Antonio Berardi.

Радоваться и правда есть чему, ведь теперь украшения от Emily Mortimer носит даже принцесса Уэльская.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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