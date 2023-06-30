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Принцесса Кейт забавно ответила на вопрос детей о своем возрасте

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
983
Время на прочтение
1 мин
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Принцесса Кейт забавно ответила на вопрос детей о своем возрасте

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На днях принцесса Уэльская посетила открытие музея Young V&A в Лондоне.

На публике Кейт Миддлтон появилась в нежно-розовом платье от любимого бренда и белых лодочках. На мероприятии у нее была возможность пообщаться с группой школьников. Пока дети обнимали ее, они взволнованно засыпали ее вопросами. Прозвучал вопрос и о возрасте принцессы Уэльской.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кейт, которая, вероятно, привыкла отвечать дома на множество любопытных вопросов от своих троих детей, забавно ответила. "Мне 41 год. Тссс… только никому не говори", - тихо сказала принцесса, отвечая ребенку. Кейт всегда очень мило общается с детьми, и заметно, что она очень их любит.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, во время этого визита Кейт, изучавшая историю искусств в колледже и ставшая первым королевским покровителем Музея Виктории и Альберта в 2018 году, посетила три новые галереи музея — Play, Imagine и Design.

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Дата публикации
Просмотры
983
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