Принцесса Лаурентин в малиновом платье, а ее дочь в горчичных брюках: их запечатлели в бутике

Принцесса Нидерландов Лаурентин снова появилась в бутике своей дочери Элоизы.
У принцессы Лаурентин трое детей и одна из ее дочерей – старшая Элоиза – открыла винтажный бутик в Гааге. 1 марта мама и дочь посетили его открытие.
Бутик называется My Lima Lima и в нем нидерландские принцессы собираются продавать винтажную одежду и собирать деньги на благотворительность.
57-летняя принцесса Лаурентин надела в этот день яркое малиновое платье с поясом на талии и короткий розовый жилет в полоску, а обута была в кожаные черные сапоги на каблуках. Она дополнила свой образ массивным украшением на шее, крупными серьгами, стильной укладкой и легкий макияжем. Ее дочь Элоиза была в короткой блузке в принт и горчичных вельветовых штанах-кльош и золотых туфлях. У девушки был тоже легкий дневной макияж, волосы распущены, в ушах серьги-кольца, а на запястье несколько золотых браслетов. Также ее ногти были покрыты зеленым лаком.
В прошлый свой выход в бутике дамы также появились в ярких луках.
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