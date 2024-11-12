Принцесса Леонор не ожидала увидеть своих родителей, облитыми грязью: какой была реакция будущей королевы

Недавно королева Летиция и король Филипп VI посетили Валенсию, чтобы выразить свою поддержку общинам, серьезно пострадавшим от самых разрушительных наводнений в Испании за последние десятилетия.

Визит монаршей четы должен был стать актом сочувствия и поддержки людям, но оказался сложным моментом, превзошедшим все ожидания. Многие граждане начали выражать свое недовольство отсутствием помощи. Фактически, протест стал настолько интенсивным, что десятки людей начали бросать грязь и другие предметы в короля и королеву. Летици и Филипп не отступали, продолжали общаться с людьми, а королева даже в какой-то момент расплакалась.

Королева Летиция оказывала поддержку людям в Пайпорту - регионе пострадавшем от наводнения / Фото: Getty Images

Старшая дочь монаршей четы - принцесса Леонор, которая сейчас учится в Военно-морском училище, говорят, тоже прокомментировала инцидент, пишет royalfamily.news. По сообщениям испанской прессы девушка была обеспокоена тем, что ее родители оказались в столь сложной ситуации.

Принцесса Леонор и ее отец король Филипп VI / Фото: Getty Images

"Наследница престола увидела своих родителей такими, какими они никогда прежде не были: заляпанными грязью, окруженными оскорблениями и разгневанной толпой", — сообщает портал "Monarquía Confidencial".

Критическая ситуация дала понять, что, несмотря на королевский статус, для Леонор они, прежде всего, родители.

Король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Associated Press

Напомним, после инцидента королева Летиция отменила все запланированные рабочие мероприятия на несколько недель и занята встречами с различными организациями, которые помогают пострадавшим людям и их семьям.

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