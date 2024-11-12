Принцесса Леонор не ожидала увидеть своих родителей, облитыми грязью: какой была реакция будущей королевы

Недавно королева Летиция и король Филипп VI посетили Валенсию, чтобы выразить свою поддержку общинам, серьезно пострадавшим от самых разрушительных наводнений в Испании за последние десятилетия.
Визит монаршей четы должен был стать актом сочувствия и поддержки людям, но оказался сложным моментом, превзошедшим все ожидания. Многие граждане начали выражать свое недовольство отсутствием помощи. Фактически, протест стал настолько интенсивным, что десятки людей начали бросать грязь и другие предметы в короля и королеву. Летици и Филипп не отступали, продолжали общаться с людьми, а королева даже в какой-то момент расплакалась.
Старшая дочь монаршей четы - принцесса Леонор, которая сейчас учится в Военно-морском училище, говорят, тоже прокомментировала инцидент, пишет royalfamily.news. По сообщениям испанской прессы девушка была обеспокоена тем, что ее родители оказались в столь сложной ситуации.
"Наследница престола увидела своих родителей такими, какими они никогда прежде не были: заляпанными грязью, окруженными оскорблениями и разгневанной толпой", — сообщает портал "Monarquía Confidencial".
Критическая ситуация дала понять, что, несмотря на королевский статус, для Леонор они, прежде всего, родители.
Напомним, после инцидента королева Летиция отменила все запланированные рабочие мероприятия на несколько недель и занята встречами с различными организациями, которые помогают пострадавшим людям и их семьям.
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