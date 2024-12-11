Принцесса Леонор отправится в шестимесячный круиз: стали известны подробности

Стало известно, что в начале января старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI присоединится к учебному судну Juan Sebastián de Elcano и отправится в круиз.

Это будет шестимесячное плавание, которое является частью ее учебного года в Военно-морском училище, куда она поступила в августе прошлого года.

Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Курс принцессы сочетает в себе теоретическое и практическое обучение. После нескольких месяцев на базе в Марине, теперь настал ее черед применить полученные знания, плавая в международных морях, пишет royalfamily.news.

Во время круиза принцесса Леонор и ее одногруппники посетят шесть испанских городов и шесть стран, включая Бразилию, Чили, Перу, Колумбию, Доминиканскую Республику и США.

Для Леонор это возможность погрузиться в морскую дисциплину и в то же время пойти по стопам предыдущих поколений ее семьи, которые также плавали на этом историческом судне.

Путешествие принцесса начнется 11 января в Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмасе, а оттуда лайнер пересечет Атлантику. Вероятно, король и королева Испании приедут поддержать дочь.

Принцесса Леонор и ее отец король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, сейчас Летиция и Филипп находятся с визитом в Италии.

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