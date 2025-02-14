Принцесса Леонор похожа, а королева Летиция – нет: в мадридском музее представили восковые копии монаршей семьи

Там были представлены новые восковые фигуры короля Филиппа VI, королевы Летиции и их старшей дочери – наследной принцессы Леонор.

Принцесса больше всего похожа на себя. На ней белый двубортный брючный костюм и нюдовые туфли-лодочки на невысоких каблуках, ее мать одета в синее лаконичное платье длины до колен, обута в нюдовые туфли-лодочки и в руках держит желтый клатч. Также у фигуры Летиции есть маникюр, но в жизни королева практически никогда не покрывает ногти лаком.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Король запечатлен в сером классическом костюме, белой рубашке и в изумрудном галстуке.

Ранее мы показывали вам восковые фигуры Кейт и Уильяма Уэльских из музей восковых фигур в Польше, которые вовсе не похожи на самих себя. Там же были представлены копии королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа.

Королева Летиция, король Филипп VI и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

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