Принцесса Леонор в морском круизе: дворец опубликовал новые захватывающие снимки

В Instagarm испанских монархов поделились фото и видео, снятые на борту учебного судна "Хуан Себастьян де Элькано", на котором наследница престола вместе со своими однокурсниками по военно-морской школе в Марине. В начале января король Филипп VI и королева Летиция провели дочь в плавание в порту города Кадис.

"Упражнения, выполняемые принцессой Астурийской и остальными гардемаринами во время плавания на борту учебного судна "Хуан Себастьян де Элькано", такие как подъем на мачты, захват парусов, позиционирование с помощью секстанта или подготовка и обслуживание корабля до и после во время путешествия после каждой остановки", - гласит подпись под видео.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Представлены и снимки, на которых видно, как Леонор взбирается на огромную высоту, выполняя инструкции.

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Домой в Испанию судно вернется через полгода. Так что на публичных мероприятиях испанской королевской семьи мы увидим Леонор еще не скоро.

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