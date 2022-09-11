Принцесса Лилибет на детских снимках: вспоминаем редкие семейные фотографии

8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Елизавета II. Сегодня гроб с телом монарха переправляют из Балморала в Эдинбург, в Холирудский дворец. Мы решили вспомнить детство принцессы Елизаветы, которое закончилось в тот день, когда ее отец Георг VI взошел на престол вместо своего брата, Эдуарда VIII, отрекшегося от короны.
Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр, в резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом №17. Сегодня на стене этого дома установлена мемориальная доска с информацией о том, что именно в этом доме родилась ныне правящая королева Британии.
Она была первым ребенком Елизаветы Боуз-Лайон и принца Альберта, в будущем короля Георга VI. Принцесса Елизавета появилась на свет в результате операции кесарево сечение. В процессе родов у ее матери Елизаветы Боуз-Лайон случились какие-то осложнения, и королеву-мать срочно прооперировали. Все закончилось благополучно благодаря работе акушеров.
Принцесса росла обычным ребенком, ее отец не должен был стать королем, и его старшую дочь, соответственно, тоже не готовили к будущей королевской жизни. Будущие король и королева носили титул герцога и герцогини Йоркских.
Принцесса Елизавета обожала в детстве кататься на велосипеде и с раннего возраста сидела в седле. Любимого пони ей подарил дедушка, король Георг V, пони звали Пегги. К 6 годам принцесса научилась ловко сидеть в седле и мастерски делает это до сих пор.
В детстве Елизавета вместе со своей сестрой Маргарет часто посещали различные Национальные выставки пони в Королевском сельскохозяйственном холле и различные конные соревнования.
Помимо лошадей у принцессы было еще одно увлечение – собаки, а именно собаки породы корги. Первый питомец у королевы появился, когда ей было 7 лет, и с тех пор Ее Величество была хозяйкой более трех десятков собак. Впервые увидев собак этой породы в доме у маркизов Бата, куда они всей семьей часто ходили в гости, принцесса Елизавета полюбила их навсегда. Кроме корги Елизавета разводила также спаниелей и лабрадоров.
Что интересно, у ее младшей сестры принцессы Маргарет такой любви к собакам не случилось. Сестры были очень дружны в детстве, между ними часто случались недопонимания уже во взрослом возрасте, когда принцесса Елизавета стала королевой, но до самой смерти Маргарет ее старшая сестра была для нее опорой и поддержкой.
Детство принцессы Елизаветы закончилось в 1937 году, когда ее отец принц Альберт стал королем Великобритании. Период не слишком долгого правления Георга VI (он правил всего 15 лет) был непростым, что пошатнуло его состояние здоровья. В 1948 году у него был диагностирован рак легких. Умер Георг VI в 1952 году, его дочь тогда была с визитом в Кении. О смерти отца ей рассказал муж Филипп. Елизавета вернулась в Великобританию уже королевой, ее коронация состоялась 2 июня 1953 года.
Правила Елизавета II долгие 70 лет. В июне 2022 года в Великобритании прошли масштабные празднования платинового юбилея ее правления. Ее Величество в последний раз появилась на балконе Букингемского дворца.
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