Принцесса Лилибет на детских снимках: вспоминаем редкие семейные фотографии

8 сентября 2022 года ушла из жизни королева Елизавета II. Сегодня гроб с телом монарха переправляют из Балморала в Эдинбург, в Холирудский дворец. Мы решили вспомнить детство принцессы Елизаветы, которое закончилось в тот день, когда ее отец Георг VI взошел на престол вместо своего брата, Эдуарда VIII, отрекшегося от короны.

Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр, в резиденции графа Стратмор на Брютон-стрит, дом №17. Сегодня на стене этого дома установлена мемориальная доска с информацией о том, что именно в этом доме родилась ныне правящая королева Британии.

Она была первым ребенком Елизаветы Боуз-Лайон и принца Альберта, в будущем короля Георга VI. Принцесса Елизавета появилась на свет в результате операции кесарево сечение. В процессе родов у ее матери Елизаветы Боуз-Лайон случились какие-то осложнения, и королеву-мать срочно прооперировали. Все закончилось благополучно благодаря работе акушеров.

Маленькая принцесса Елизавета изображена в 1927 году. Фотография сделана, когда маленькая принцесса была взята на прогулку по территории Виндзорского замка. / Фото: Associated Press

Принцесса росла обычным ребенком, ее отец не должен был стать королем, и его старшую дочь, соответственно, тоже не готовили к будущей королевской жизни. Будущие король и королева носили титул герцога и герцогини Йоркских.

Будущие король и королева, Георг, герцог Йоркский и Елизавета, герцогиня Йоркская со своими дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет в 1932 году смотрят парад бойскаутов в Виндзорском замке, Беркшир. / Фото: Getty Images

Принцесса Елизавета со своей няней на платформе вокзала Кингс-Кросс собирается отправиться со своими королевскими бабушкой и дедушкой на рождественские каникулы в Сандрингем, 1929 год / Фото: Getty Images

Принцесса Елизавета обожала в детстве кататься на велосипеде и с раннего возраста сидела в седле. Любимого пони ей подарил дедушка, король Георг V, пони звали Пегги. К 6 годам принцесса научилась ловко сидеть в седле и мастерски делает это до сих пор.

Принцесса Елизавета на своем трехколесном велосипеде, 1931 год / Фото: Getty Images

В детстве Елизавета вместе со своей сестрой Маргарет часто посещали различные Национальные выставки пони в Королевском сельскохозяйственном холле и различные конные соревнования.

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет посетили Национальную выставку пони в Королевском сельскохозяйственном холле. На этом снимке они наблюдают за детскими соревнованиями. / Фото: Getty Images

Принцесса Елизавета едет верхом в Большом Виндзорском парке, 1930-е годы. / Фото: Getty Images

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Помимо лошадей у принцессы было еще одно увлечение – собаки, а именно собаки породы корги. Первый питомец у королевы появился, когда ей было 7 лет, и с тех пор Ее Величество была хозяйкой более трех десятков собак. Впервые увидев собак этой породы в доме у маркизов Бата, куда они всей семьей часто ходили в гости, принцесса Елизавета полюбила их навсегда. Кроме корги Елизавета разводила также спаниелей и лабрадоров.

Елизавета с собаками породы корги / Фото: Getty Images

Принцесса Елизавета в ложе герцогини на пантомиме "Дик Уиттингтон" в театре Lyceum, 6 февраля 1935 года. Принцесса Елизавета и ее младшая сестра принцесса Маргарет пришли со своей матерью Елизаветой, герцогиней Йоркской, на пантомиму.

Что интересно, у ее младшей сестры принцессы Маргарет такой любви к собакам не случилось. Сестры были очень дружны в детстве, между ними часто случались недопонимания уже во взрослом возрасте, когда принцесса Елизавета стала королевой, но до самой смерти Маргарет ее старшая сестра была для нее опорой и поддержкой.

Принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Принцессы Елизавета и Маргарет, 22 июля 1948 года / Фото: Associated Press

Детство принцессы Елизаветы закончилось в 1937 году, когда ее отец принц Альберт стал королем Великобритании. Период не слишком долгого правления Георга VI (он правил всего 15 лет) был непростым, что пошатнуло его состояние здоровья. В 1948 году у него был диагностирован рак легких. Умер Георг VI в 1952 году, его дочь тогда была с визитом в Кении. О смерти отца ей рассказал муж Филипп. Елизавета вернулась в Великобританию уже королевой, ее коронация состоялась 2 июня 1953 года.

Королева Елизавета II в день своей коронации, 1953 год / Фото: Getty Images

Правила Елизавета II долгие 70 лет. В июне 2022 года в Великобритании прошли масштабные празднования платинового юбилея ее правления. Ее Величество в последний раз появилась на балконе Букингемского дворца.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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