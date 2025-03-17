Принцесса Лилибет носит почти идентичный наряд, который носила в детстве принцесса Евгения

Снимком принцессы Лилибет и ее отца принца Гарри Меган Маркл поделилась в сторис в своем Instagram.

В начале этого месяца Меган поделилась одним из семейные фото, на котором ее дочь Лили была запечатлена на руках у своего отца принца Гарри. Маленькая трехлетняя принцесса выглядела почти точной копией своей родственницы принцессы Евгении, даже ее наряд был в стиле 90-х.

Принц Гарри с дочерью Лилибет / Фото: Instagram Меган Маркл

Мы нашли похожее фото принцессы Евгении в детстве. Снимок был сделан в июне 1994 года во время спортивного дня в школе Upton House. Она сидит на руках у своей мамs Сары Йоркской.

А на фото Меган принцесса Лилибет одета в серые леггинсы, украшенные неоново-розовыми и желтыми цветами, которые она дополнила ярким розовым топом. Наряд Лили почти в точности соответствует наряду Евгении на найденной фотографии.

Принцесса Евгения на руках у мамы Сары,во время спортивного дня в школе Upton House, июнь 1994 года / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как сестры Йоркские в детстве носили одинаковые платья.

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