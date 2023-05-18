"Принцесса людских сердец": на улицах Лондона заметили людей с плакатами в поддержку Меган Маркл

Антимонархисты устроили акцию протеста в день коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Члены антимонархической группы "Республика" протестовали на Трафальгарской площади и держали в руках плакаты. На одном из них было написано "Not my king", а на двух других - слова поддержки в адрес Меган, герцогини Сассекской, супруги принца Гарри.

Протестующие с плакатами Меган Маркл на коронации короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Люди вышли с плакатами, где были фотографии Меган и надписи "Принцесса наших сердец" и "Народная принцесса".

Напомним, именно так в свое время называть британцы мать принца Гарри – принцессу Уэльскую Диану, которая погибла в 1997 году в ужасной автокатастрофе.

Протестующие с плакатами Меган Маркл на коронации короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Известно, что протестующих в день коронации короля Чарльза III задержали по подозрению в нарушении общественного порядка, заговоре с целью причинения вреда обществу и хранении предметов с целью причинения преступного ущерба.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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