Принцесса Люксембурга Стефания родила второго ребенка: дворец сразу раскрыл пол и имя малыша

Ранее сообщалось, что ребенок должен появиться на свет в апреле.

Хорошие новости для королевской семьи Люксембурга: принц Гийом и принцесса Стефания приветствовали 27 марта в 10:04 (по местному времени) своего второго ребенка. У пары родился мальчик.

Принцу дали имя Франсуа Анри Луи Мари Гийом. Он имеет вес 3575 кг и рост 53 см. Фотография малыша пока не показали.

"Принцесса Стефания и ребенок чувствуют себя хорошо", - говорится в заявлении дворца.

Малыш стал братом принца Шарля Люксембургского, который родился в мае 2020 года.

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