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Принцесса Люксембурга Стефания и ее муж показали первые фото своего новорожденного ребенка

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1258
Время на прочтение
1 мин
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Принцесса Люксембурга Стефания и ее муж показали первые фото своего новорожденного ребенка

Принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания / Фото: Getty Images

27 марта у принца Гийома и принцессы Стефании родился второй сын.

Малыша назвали Франсуа Анри Луи Мари Гийом. Королевская семья сразу порадовала любопытных поклонников и подданных информацией об имени и весе ребенка, а через два дня показала уже и красивые фото мальчика.

На снимках принцесса держит своего ребенка на руках и нежно целует. Принц Гийом сидит рядом с ними. 

Также в галерее, опубликованной на странице дворца, есть и портретные фото малыша, чтобы посмотреть их - листайте вправо.

"Кронпринц и принцесса рады поделиться с вами первыми фотографиями принца Франсуа. Они глубоко благодарны за добрые сообщения, которые они получили по случаю рождения их второго ребенка. Вы можете продолжить отправлять им сообщения на сайте Monarchie.lu.", - говорится под фото.

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Дата публикации
Просмотры
1258
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