Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори празднуют первую годовщину свадьбы

Гражданская церемония росписи пары состоялась 22 апреля, а через неделю – 29 апреля 2023 года – Александра и Николя обвенчались в Борм-ле-Мимоза, во Франции.

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори / Фото: Getty Images

К алтарю невеста в тот день шла в платье с V-образным вырезом на декольте, короткими рукавами и интересным декором в зоне груди от Elie Saab. У нее на голове была бриллиантовая тиара-колье великой герцогини Жозефины Шарлотты, к которой крепилась длинная фата. В ушах у невесты были лаконичные жемчужные серьги, на запястье – браслет из жемчуга, а макияж на лице был максимально натуральный.

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори / Фото: Getty Images

В декабре 2023 года супруги объявили, что ждут рождения первенца. Дворец заявлял, что роды запланированы на весну 2024 года, скорее всего на май. Ребенок станет восьмым внуком или внучкой для великого князя Анри и великой княгини Марии Терезы.

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