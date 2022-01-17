Принцесса Мари и принц Иоахим поддержали королеву Маргрете II во время торжественного события

На прошлой неделе члены датской королевской семьи собирались вместе по случаю 50-летия на троне королевы Маргрете II.

По случаю золотого юбилея правления королева Маргрете II возложила венок к могилам своих родителей - короля Фредерика и королевы Ингрид в соборе Роскилле.

Вместе с ней на мероприятии присутствовали ее сыновья – кронпринц Фредерик с супругой кронпринцессой Мэри и принц Иоахим с супругой принцессой Мари.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Getty Images

Образ принцессы Мэри мы вам уже показывали вот здесь, а сегодня хотим отметить элегантный аутфит Мари. Она - вторая супруга принца Иоахима, младшего сына королевы Дании.

Королева Маргрете II / Getty Images

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Мари выглядела великолепно в небесно-голубом пальто с поясом на талии и цветочном платье под ним, сочетая наряд с плотными черными колготами и черными туфлями-лодочками на каблуках. Принцесса была в шляпе, в руках держала голубой маленький клатч, в ушах сверкали серьги с камнями, а на груди была пришпилена брошь и медаль. Они с принцем Иоахимом шли, держась за руки, или Мари брала его под руку, в то время как кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик как будущие король и королева держались более официально. Нам эта четверка напомнила Кейт Миддлтон и принца Уильяма и Меган Маркл и принца Гарри в лучшие годы этой королевской четверки.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик, и принцесса Мари и принц Иоахим / Getty Images

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