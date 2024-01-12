Принцесса Мари не будет присутствовать на церемонии восшествия на престол короля Фредерика X: в чем причина

Младший брат Фредерика – принц Иоахим приедет во дворец на торжественную церемонию, а вот его супруга принцесса Мари не посетит мероприятие.

В воскресенье Дания встретит новых короля и королеву. Наследный принц Фредерик и его жена кронпринцесса Мэри взойдут на трон после отречения королевы Маргрете II.

Принц Иоахим и принцесса Мария / Фото: Associated Press

Однако, несмотря на то, что вступление на престол является историческим событием, в нем примут участие не все члены датской королевской семьи.

Принц Иоахим, младший брат Фредерика, примет участие в мероприятии в одиночку, чтобы поддержать своего брата. Как сообщает Daily Mail, его жена, принцесса Мари, и двое их детей, 14-летний граф Хенрик, и 11-летняя графиня Афина Монпеза, останутся в Вашингтоне, где семья живет после того, как Йоахим стал атташе оборонной промышленности в посольстве Дании.

"Принц Иоахим будет там, но дети ходят в школу, нет особой причины", - сообщается в заявлении дворца. "Младший сын королевы Маргрете на следующий день покинет Данию, чтобы вернуться в свой дом в США", - комментирует дворец.

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

Январь довольно переломный месяц для датской королевской семьи. В прошлом году в январе королева Маргрете II решила лишить четырех своих внуков титулов Их Королевского Высочества. Принц Иоахим выступил против решения своей матери, но, как говорится, на то они и королевские решение, что после их принятия обсуждать нечего.

Принц Иоахим с семьей / Фото: Getty Images

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