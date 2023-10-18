Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Принцесса Мари-Шанталь оконфузилась на приеме датской королевской семьи

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
192
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Принцесса Мари-Шанталь оконфузилась на приеме датской королевской семьи

Принцесса Мари-Шанталь и ее супруг принц Павлос / Фото: Getty Images

Наследная принцесса Греции допустила оплошность на гала-вечере, посвященном 18-летию датского принца Кристиана.

55-летняя королевская особа прибыла на прием во дворец Кристиансборг со своим 56-летним супругом, наследным принцем Павлосом. Она была в пудрово-розовом платье от Mary Katrantzou со складками на подоле. У платья также были развевающиеся рукава со складками от локтя вниз и высокий воротник с рюшами. Греческая королевская особа собрала волосы в прическу, чтобы продемонстрировать потрясающую серебряную тиару греческой королевы Софии, надела серьги с бриллиантами и остановила свой выбор на естественном макияже. Принцесса надела орден Святых Ольги и Софии с темно-синим поясом, который повесила на левое плечо, нарушая давнюю традицию, сообщает Hello!

Принцесса Мари-Шанталь и ее супруг принц Павлос / © Getty Images
Принцесса Мари-Шанталь и ее супруг принц Павлос / Фото: Getty Images

Орден был учрежден королем Греции Георгом II в 1936 году в память о его бабушке - королеве Ольге, и матери - королеве Софии. Его вручали женщинам королевской семьи и другим дамам Греции за исключительные заслуги перед Отечеством и королевской семьей.

Позже принцесса заметила, что надела орден неправильно, и передвинула пояс на правое плечо. Пара была среди многих европейских членов королевской семьи, приехавших в Копенгаген, чтобы отпраздновать день рождения принца Кристиана.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
192
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация