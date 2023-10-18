Принцесса Мари-Шанталь оконфузилась на приеме датской королевской семьи

55-летняя королевская особа прибыла на прием во дворец Кристиансборг со своим 56-летним супругом, наследным принцем Павлосом. Она была в пудрово-розовом платье от Mary Katrantzou со складками на подоле. У платья также были развевающиеся рукава со складками от локтя вниз и высокий воротник с рюшами. Греческая королевская особа собрала волосы в прическу, чтобы продемонстрировать потрясающую серебряную тиару греческой королевы Софии, надела серьги с бриллиантами и остановила свой выбор на естественном макияже. Принцесса надела орден Святых Ольги и Софии с темно-синим поясом, который повесила на левое плечо, нарушая давнюю традицию, сообщает Hello!

Принцесса Мари-Шанталь и ее супруг принц Павлос / Фото: Getty Images

Орден был учрежден королем Греции Георгом II в 1936 году в память о его бабушке - королеве Ольге, и матери - королеве Софии. Его вручали женщинам королевской семьи и другим дамам Греции за исключительные заслуги перед Отечеством и королевской семьей.

Позже принцесса заметила, что надела орден неправильно, и передвинула пояс на правое плечо. Пара была среди многих европейских членов королевской семьи, приехавших в Копенгаген, чтобы отпраздновать день рождения принца Кристиана.

Crown Princess Marie-Chantal of Greece realized at some point that she was wearing the sash of the Order of Saints Olga and Sophia over the wrong shoulder, so she quickly fixed that. pic.twitter.com/csrWjZZNZ6 — RoyalArjan (@RoyalArjan) October 16, 2023

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