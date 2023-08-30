Принцесса несуществующего престола рассказала, есть ли у нее отношения с датским принцем Кристианом

Недавно в СМИ появилась информация, что наследник датского престола - 17-летний принц Кристиан - встречается с 18-летней сицилийской принцессой Марией Кьярой де Бурбон, герцогиней Капри. Спустя некоторое время девушка сама решила публично прокомментировать эти слухи.

Принц Кристиан - старший ребенок кронпринца Фредерика и кронпринцессы Мэри, а также внук правящей королевы Маргрете II. Когда-то парню предстоит стать королем Дании.

Сейчас в прессе активно обсуждают личную жизнь принца. Принцесса несуществующего престола Мария Кьяра в своем Instagram дала ответ на вопрос, который волнует всех королевских поклонников.

"Я хотела бы внести ясность в отношении необоснованных слухов, которые ходят обо мне. Мы с принцем Кристианом поддерживаем близкую дружбу. Однако была распространена некоторая недостоверная информация. Поначалу эта ситуация заставила меня улыбнуться, однако со временем этот слух вышел за пределы здравого смысла и начал расходиться с реальностью. Я считаю, что пришло время положить конец этим слухам. Когда в моей жизни произойдут важные события, я буду рада поделиться ими с вами. Нам всем нравится мечтать о сказках, но что действительно важно, так это реальность», - написала Кьяра.

Напомним, слухи о романе пары возникли после того, как сестра Кьяры принцесса Мария Каролина опубликовала фотографию, на которой они позируют рядом с принцем на Гран-при Монако в мае.

18-летняя Мария Кьяра де Бурбон - дочь Карло Бурбон-Сицилийского и Камиллы Крочани - дочери итальянского промышленного миллиардера. Отец Кьяры - крестный отец младшей сестры Кристиана, принцессы Жозефины.

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