Принцесса Шарлотта: что общего у дочери Уэльских с ее дедом – королем Чарльзом

Принцесса Шарлотта – единственная дочь принца Уильяма и принцессы Кейт Уэльских. В этом году девочке исполнится 9 лет.

Шарлотта родилась 2 мая 2015 года в госпитале Святой Марии в Лондоне там же появились на свет и двое ее братьев – принц Джордж и принц Луи.

Полное имя принцессы Шарлотты – Шарлотта Элизабет Диана, а ее полный официальный титул – Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Уэльская, согласно титулу ее родителей.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press

Имена Шарлотты трогательно чтят трех членов королевской семьи. Во-первых, ее деда короля Чарльза III, поскольку Шарлотта - это женская версия имени Чарльз. Ее вторые имена Елизавета, в честь прабабушки королевы Елизаветы II и третье имя Диана – в честь бабушки принцессы Дианы.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press

Кстати, дома принцессу Шарлотту называют просто Лотти – это сокращенная версия ее полного имени. Как королеву Елизавету II в детстве называли Лилибет. А ее правнучку принцессу Лилибет Сассекскую – просто Лили.

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