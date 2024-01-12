Принцесса Шарлотта – главная звезда школи Ламбрук: почему все в восторге от дочери Уэльских

Принцессе Шарлотте в этом году исполнится девять лет. Девочка вместе со своими братьями – принцами Джорджем и Луи – учится в школе Ламбрук, куда все трое перешли после того, как семья переехала из Лондона в Виндзор.

Источник, который пожелал остаться не названным, заявил, что принцесса Шарлотта очень популярна в школе, и все это благодаря нескольким ключевым качествам, пишет express.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press

"Они прекрасные дети. Шарлотта такая добрая и дружелюбная, и другие дети ее обожают. Она мила с детьми младшего возраста и очень популярна. Джордж тоже кажется хорошим мальчиком, а у маленького Луи столько энергии", - рассказывает источник.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Также сообщается, что Кейт и Уильям Уэльские стараются посещать все спортивные школьные мероприятия своих детей. А если они лично не могут присутствовать, то это делает няня детей Мария Тереза Борралло.

Принцесса Шарлотта с братом принцем Джорджем / Фото: Associated Press

Ранее мы писали, что принцесса Шарлотта является самой богатой королевской внучкой и подробнее рассказывали о том, каким состоянием владеет маленькая девочка.

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